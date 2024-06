Temse: appartement loopt schade op door klapband van lijnbus

In Temse heeft een klapband van een lijnbus voor heel wat beroering gezorgd. De buurt rond dde Gebroeders Van Raemdonckstraat werd plots opgeschrikt door een luide knal. In eerste instantie dacht men aan een ontploffing. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Wat later werd pas duidelijk dat het om een klapband van een bus van De Lijn ging. Door de drukgolf die de klapband veroorzaakte, sneuvelde er een raam van een appartement. De glasscherven lagen verspreid over het hele appartement. Gelukkig vielen er geen gewonden.