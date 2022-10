Het heeft afgelopen nacht gebrand op de site Schotte in Erembodegem. De brand werd opgemerkt iets voor 1.00 uur ‘s nachts door enkele leden van de scoutsgroep die nog aanwezig waren. Ze hadden gekookt voor het eetfestijn tot middernacht. Toen ze naar buiten gingen, zagen ze heel wat rookontwikkeling die zich al tot aan het dak had verspreid. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur snel doven, maar de keuken liep wel schade op. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk te zoeken achter een valse wand in de keuken. Hierdoor werd het vuur ook niet meteen opgemerkt, en mogelijk was er ook al langer een probleem maar dit zal een expert moeten vaststellen. Het geplande eetfestijn kan wel gewoon doorgaan, maar de scoutsgroep zal een alternatief moeten zoeken om op te koken, want het vuur is niet meer bruikbaar. Bij de brand raakte niemand gewond en verdere schade aan het gebouw bleef uit.