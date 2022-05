In Lokeren zijn er bewijzen gevonden dat er een wolf door onze provincie doolt. En dat is toch wel uniek. Het is namelijk al meer dan 150 jaar geleden dat we het roofdier in onze streek hebben gespot. En hoewel het waarschijnlijk gaat over een toevallige passant, is het niet ondenkbaar dat de wolf zich ook in Oost-Vlaanderen zal vestigen.