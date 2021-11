Van de corona naar dat andere grote thema dan: het klimaat. Want op de internationale klimaattop in Glasgow zal de wereld over enkele dagen een vrachtwagen van transportbedrijf Van Moer uit Beveren kunnen bewonderen. Niet zomaar een truck, maar wel eentje die rijdt op zowel waterstof als diesel. De zogenoemde "dual fuel"-vrachtwagen is een uitvinding van een Antwerps technologiebedrijf. Transporteur Van Moer gaat de trekker de komende maanden uittesten.