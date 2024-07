Op de Olympische Spelen is gymnast Luka Van den Keybus er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale. De Lokeraar maakte enkele foutjes, waardoor hij uiteindelijk op de 37ste plaats eindigde. Een teleurstelling, ook voor de supporters van Van den Keybus. Zij volgden het Olympisch avontuur gisterenavond samen op een groot scherm, bij zijn thuisclub in Sint-Niklaas.