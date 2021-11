'Teleurgesteld' 3M belooft beslissing Raad van State te volgen

Op het ILVA-recyclagepark in Herzele kan je vanaf nu ook terecht met spullen die nog een tweede leven kunnen krijgen. In het park is een container geplaatst voor spullen die nog bruikbaar zijn. Zo komen ze niet onnodig op de afvalberg terecht. Tot voor kort werden herbruikbare spullen in Herzele niet gerecycleerd op het containerpark. Het is wel niet de bedoeling dat de bezoekers van het recyclagepark de herbruikbare goederen daar ter plaatse aankopen of meenemen. De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen sorteert alle spullen en biedt ze dan aan te koop aan in De Kringwinkel.