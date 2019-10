Tekort aan verpleegkundigen, 26 Indische studenten pleegzorg scholen bij in Aalst

In het Sint-Augustinusinstituut in Aalst volgen 26 studenten uit India een intensieve opleiding Nederlands en verpleegkunde. De school hoopt de studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, want er is nog steeds een groot tekort aan verpleegkundigen in de regio. De studenten hebben allemaal een diploma en professionele ervaring. De komende twee maanden leren ze vooral de medische termen in het Nederlands, zodat ze goed voorbereid op stage kunnen in de woon- en zorgcentra in de regio.