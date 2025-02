Tekort aan sociale woningen in Wetteren, gemeentebestuur kijkt nu naar buurgemeenten

In Wetteren zou het gemeentebestuur graag hebben dat wie in de toekomst op zoek is naar een sociale woning, daarvoor ook terecht kan in de buurgemeenten. De gemeente telt op dit moment ongeveer 700 sociale woningen, zowel in eigen bezit als woningen die het huurt. Maar dat zijn er nog altijd een zestigtal te weinig. De vraag naar sociale woningen is enorm, en zou in de toekomst ook alleen maar stijgen. Daarom bekijkt het bestuur nu om die verdeling over de gemeente- en stadsgrenzen heen te trekken.