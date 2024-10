Tekort aan poetshulpen blijft groot, maar aantal vacatures bij VDAB neemt wel af

Bij de VDAB in Oost-Vlaanderen zijn er nog altijd zo'n 1.300 vacatures voor poetshulpen. Dat zijn er minder dan zo'n twee jaar geleden, maar het blijft wel een knelpuntberoep. Daarom zet VDAB een poetsmobiel in om de sector bekend te maken bij het grote publiek. Bemiddelaars en instructeurs van VDAB geven er uitleg over de jobs in de sector en de verschillende opleidingen die zij en de partners bieden. Vandaag hield de poetsmobiel halt aan sportcentrum de PIT in Buggenhout.