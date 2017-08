Nieuws Tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Gent

In Gent is er opnieuw een tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen. Gezinnen die in ons land asiel willen aanvragen belanden almaar vaker op straat. Dat merkt de vzw werkgroep vluchtelingen Gent, die daar ook een verklaring in ziet voor het grote aantal gekraakte huizen in Gent. De vzw pleit nu voor een geregulariseerde vorm van kraken.