Tegenvallende ticketverkoop nekt Marktrock Aalst

En we ronden af met de eerste beelden van de film over de Bende Van Nijvel van regisseur Stijn Coninx. Het productiehuis heeft de officiële trailer gelanceerd. Dat het een bloedstollende film wordt, is nu al duidelijk. ‘Niet Schieten’ vertelt het levensverhaal van David Van de Steen. Hij raakte in 1985 zwaargewond bij de laatste moordpartij van de Bende in Aalst en zag hoe zijn ouders en zus werden gedood. De hoofdrollen zijn weggelegd voor onder anderen Jan Decleir en Lois Talpe. Wie de film wil zien moet nog even wachten. 10 oktober ... dan verschijnt hij in de zalen.