Sporting Lokeren staat op het punt om samen te gaan werken met de Spaanse topclub Valencia. De gesprekken zitten in een laatste fase. Eén van de doelen van de samenwerking is om jonge, beloftevolle spelers van Valencia in Lokeren te laten voetballen. Hier kunnen ze dan ervaring en speelminuten opdoen in de hoop later door te kunnen breken in de Spaanse Primera Division. Als de deal helemaal rond is, kan het snel gaan. Dan stuurt Valencia waarschijnlijk deze zomer al spelers. Bij Lokeren willen ze benadrukken dat het in geen geval om een overname gaat.