Team Geraardsbergen, Open VLD en Vooruit/Groen vormen nieuw stadsbestuur

In Geraardsbergen heeft toekomstig burgemeester Fernand Van Trimpont gekozen om met zijn partij Team Geraardsbergen een nieuw stadsbestuur te vormen met Open VLD en Vooruit/Groen. De komende dagen zal intensief verder gewerkt worden om de concrete beleidslijnen verder uit te werken, zo laat de nieuwe coalitie weten. De focus zal liggen op stadskernvernieuwing en de verbetering van de leefkwaliteit in de deelgemeenten. Prioritaire aandachtspunten zijn veiligheid, het creëren van lokale werkgelegenheid en de strijd tegen (kinder)armoede. De nieuwe partij UP koos zelf, nog voor de inhoudelijke gesprekken over een mogelijke coalitievorming werden opgestart, om in de oppositie te blijven.