Team Burgemeester in Berlare"We hopen om opnieuw de grootste te zijn"

In Berlare hebben de liberalen hun lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voorgesteld. Deze keer zullen zij niet opkomen onder de vlag van Open Vld, maar onder de naam 'Team Burgemeester'. Katja Gabriëls, huidig burgemeester in de gemeente, zal de lijst trekken. Naast 14 ervaren kandidaten, zijn er ook 11 nieuwe gezichten te zien in de liberale ploeg. Er is dus grondig vernieuwd. Met Team Burgemeester willen ze de komende bestuursperiode verder bouwen aan wat ze de voorbije jaren hebben opgestart. De heraanleg van de Emiel Hertecantlaan, de dorpskern van Overmere, en een betere dienstverlening staan daarbij hoog op het lijstje. Het lijstduwerschap is voor Bart Samson. Hij zal Karel De Gucht vervangen, want die stopt met de politiek. De ambitie van de liberalen is duidelijk. Opnieuw de grootste partij worden, en dus ook de burgemeester leveren.