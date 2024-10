Team Burgemeester blijft in Berlare besturen met N-VA

Team Burgemeester blijft in Berlare verder besturen met N-VA. De partij van burgemeester Katja Gabriëls werd met 42,6 procent opnieuw de grootste partij in Berlare en behaalde voor de vierde keer een absolute meerderheid. Gabriëls voerde gesprekken met alle partijen, behalve met Vlaams Belang. "Maar uiteindelijk hebben we de afgelopen zes jaar een goed en stabiel bestuur geleverd en zullen we dat ook de komende zes jaar doen met de collega’s van N-VA.” Voor N-VA blijft schepen Marc Van Driessche op post, voor Team Burgemeester zijn dat Steven Vandersnickt, Gunther Cooreman, An Van Driessche en Carine Meyers. De laatste twee geven hun sjerp op het einde van de volgende legislatuur door aan Denny Wettinck en Gino Callaert.