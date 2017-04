Onderwijs Te weinig leerlingen nekt Lokerse hotelschool

De Lokerse campus Sterrenhof schrapt vanaf volgend schooljaar zijn hotelopleiding. De specifieke opleiding was één van de laatste in onze regio, enkel in Aalst is er nog een soortgelijke campus. Aanleiding voor de sluiting in Lokeren is het gebrek aan interesse in de opleiding. De school wil de leerlingen tegemoet komen in de transportkosten als ze hun studies aan een andere school willen afwerken. Directeur Beirnaert zegt dat hij zich in de toekomst met de VLOT-scholen meer op wetenschap en voeding wil toespitsen.