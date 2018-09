Te weinig interesse voor job van postbode in het Waasland

Vanmiddag is er een hevige brand uitgebroken in de Sint-Franciscus-school, in de Penitentenlaan in Velzeke, deelgemeente van Zottegem. De brandweer was oorspronkelijk opgeroepen voor een brandende haag vlakbij de school. Maar tijdens die bluswerken merkten de aanwezige ploegen dat het dak van de achterbouw van de school vuur had gevat, vermoedelijk door gensters van de brandende haag. Het vuur breidde heel snel uit; in geen tijd stond ook het dak van het hoofdgebouw langs de straat in brand. Alle leerlingen en leerkrachten van de school zijn op tijd geëvacueerd.