Te weinig controle op tonnagebeperking in Aalst?

Op de N41 in Grembergen bij Dendermonde gebeurde gisteravond iets voor zes uur een zwaar verkeersongeval. Twee auto’s reden er in volle snelheid op elkaar, iets voorbij het kruispunt met de Denstraat. De klap was zo hevig dat beide voertuigen eindigden op zowat honderd meter uit elkaar. Om een schets van het ongeval te maken, zette de politie een drone in. De ene wagen kwam zwaar tegen een boom terecht, de andere eindigde in de berm. Eén bestuurder raakte zwaargewond, de andere was in shock. De N41 was geruime tijd gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer.