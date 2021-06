Te laat! Måneskin op Lokerse Feesten al uitverkocht

Jeugdauteur Dirk Bracke is overleden. De schrijver, die in Sint-Gillis-Waas geboren werd en later naar Stekene verhuisde, is 68 geworden. Hij was al een tijdlang gedwongen gestopt met schrijven omwille van een zware ziekte. Bracke schreef meer dan 40 jeugdromans, waarin hij maatschappelijke thema's als drugs, prostitutie of jeugdbendes bespreekbaar maakte voor jongeren. Heel wat van zijn boeken werden bekroond en sommige, zoals 'Het Engelenhuis' en 'Black', werden ook succesvol verfilmd. In de bibliotheek van Stekene wordt hij nu vereerd met een themastand en een rouwregister.