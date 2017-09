Sport TC De Vallei opent twee nieuwe padelterreinen

Padel is de snelst groeiende sport in de wereld maar bij ons nog vrij onbekend. Zeker in onze provincie, waar je slechts op een vijftal plaatsen kan padelen. Daarom opent een tennisclub in Temse nu twee nieuwe terreinen, in de hoop dat de sport snel groeit.