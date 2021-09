In Beveren zijn ze gek op aardbeien, dat hoef ik u niet meer te vertellen. Je kan ze zo eten, verwerkt in een dessert of als confituur. Maar wist u dat er ook aardbeiengin bestaat? Hobbystoker Dries Dauwe uit Zele sloeg de handen in elkaar met de telers van de Aardbeihoeve in Haasdonk. Van hun 2de keus aardbeien wordt meestal confituur gemaakt, maar nu vinden die dus hun weg naar de ginfanaten. Met de 'Heerlijkheid Gin' willen ze de aardbei, hét Beverse streekproduct, in de kijker zetten.