Tapijt van ruim 60.000 blinkende cd-schijfjes doet markt in Geraardsbergen schitteren

De markt van Geraardsbergen lag dit weekend even vol oude cd's. En dat vormde een tapijt van 62.000 cd's waar de 3 M's van Geraardsbergen in zijn afgebeeld. De muur, de mattentaart en manneke pis. Pedro Blommaert is er, samen met de jeugdbewegingen van de stad, meer dan vijf uur aan bezig geweest. Het is al de tweede keer dat de man dit doet. De Geraardsbergenaar deed twee weken geleden nog een oproep in het TV Oost Nieuws omdat hij niet genoeg cd's had. Maar dat probleem was na die reportage snel opgelost.