Een twintigtal bewoners van het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas moesten zaterdagavond even hun appartement uit. Reden hiervoor was een brand op de zesde verdieping. Daar had iemand een kookpot van het vuur vergeten halen. Dat zorgde voor een hevige brandgeur en flink wat rookontwikkeling. De brandweer kreeg het probleem snel opgelost en liet het gebouw een tijd lang verluchten. Daarna mocht iedereen weer naar binnen. Twee weken geleden brandde in een nabijgelegen woontoren al een appartement op de 15de verdieping uit. Ook toen was de oorzaak een vergeten pot op het fornuis.