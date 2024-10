Tania De Jonge (Positief Ninove) aan het stemlokaal: "Ik durf niet nadenken over een absolute meerderheid van Forza Ninove vanavond"

De tegenstand in Ninove komt van drie partijen. N-VA, Vooruit-Groen en Positief Ninove. Die laatste is de kartellijst van liberalen en christendemocraten, onder leiding van Tania De Jonge, de huidige burgemeester van de stad. Zij willen er alles aan doen om Forza Ninove van een absolute meerderheid te houden. De Jonge ging vanochtend om half tien stemmen in stedelijke basisschool De Hazelaar in Nederhasselt. Ze hoopt dat haar campagne genoeg mensen heeft kunnen overtuigen en dat ze burgemeester kan blijven in de wortelstad.