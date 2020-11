Tania De Jonge (Open Vld): 'Stadswachten en politie zullen in omgeving van scholen controleren'

Een student van 22 uit Buggenhout heeft als tweede Belg ooit een prestigieuze wedstrijd in China gewonnen. In de Chinese Bridge Competition spelen elk jaar tientallen buitenlandse studenten tegen elkaar. Ze moeten opstellen schrijven en vragen beantwoorden over de Chinese cultuur. En dat allemaal in het Chinees. Door de coronamaatregelen ging de quiz voor het eerst online door, dus van achter de computer thuis. De finale wordt over een week wel uitgezonden in China, voor miljoenen mensen.