Media en Cultuur Talenten van over heel de wereld op zangcursus in Beveren

embed

Zo'n 35 zangers van over de hele wereld volgen op dit moment een zomerzangcursus in de Kunstacademie van Beveren. De studenten, gespecialiseerd in klassieke zang, krijgen onder meer lessen opera. De cursus in Beveren is fel gegeerd, omdat andere gelijkaardige opleidingen vaak heel duur zijn.