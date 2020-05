Tachtiger overleeft uitslaande woningbrand in Ninove niet

Zo zijn we aanbeland bij onze dagelijkse cijferupdate. Algemeen kunnen we stellen dat de druk op de grote ziekenhuizen in de regio blijft dalen. Maar we moeten helaas toch veel overlijdens melden vandaag. Dat aantal ligt opmerkelijk hoger dan de voorbije dagen. In totaal stierven er 5 mensen aan COVID-19 de afgelopen 24 uur. Twee mensen overleden in het AZ Nikolaas en drie in de Aalsterse ziekenhuizen. De dodentol staat nu op 233.Gelukkig blijft het aantal opnames verder afnemen. Alle ziekenhuizen hebben minder coronapatiënten ten opzichte van gisteren. In Aalst, Dendermonde en Zottegem daalt het totaal telkens met 2 patiënten. In Sint-Niklaas daalt het totaal met 4, naar 30. Op dit moment liggen er 105 COVID-patiënten in het ziekenhuis. 25 van hen zijn kritiek en liggen op intensieve zorgen. Maar de druk neemt er wel af ten opzichte van gisteren.Er zijn opnieuw 10 mensen ontslagen uit de grote ziekenhuizen in onze streek. Vijf in Aalst, telkens twee in Sint-Niklaas en in Dendermonde, en ééntje in Zottegem. In het AZ Nikolaas zijn er al 250 mensen genezen verklaard. In de twee Aalsterse ziekenhuizen klokken ze af op 512. Er liggen ook nog 3 mensen in het Aalsterse schakelzorgcentrum. Dat centrum sluit eind deze week de deuren.