Een bijzondere verjaardag in het Waasland. In Kieldrecht blaast de lokale krant 't Koerierke 80 kaarsjes uit. De polderkrant begon ooit als 'De Waasche Koerier'. Het is een van de laatste regiokrantjes in Beveren die nog door vrijwilligers wordt gemaakt. De redacteurs zijn dan ook trots, want ondanks de digitalisering van het nieuws wordt het tweewekelijks krantje nog zo'n vierduizend keer gelezen, zelfs tot in Nederland.