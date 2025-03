De Syrische gemeenschap van Sint-Niklaas is enorm aangeslagen, na het dramatische ongeval van afgelopen nacht. Twee vrouwen, en twee jonge kinderen kwamen om het leven op de N41 in Elversele. Ze waren op weg om eten te brengen naar hun familie, want het is nog volop ramadan. Maar een botsing met een tegenligger werd hen fataal. Mahmoud Jaber, woordvoerder van de Syrische gemeenschap, en vriend van de familie, ging vandaag al langs bij de familie.

