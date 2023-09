Sympathisanten van klimaatzaak verzamelen zich op Markt van Lokeren

Een nachtelijke zwempartij van een groepje vrienden van rond de 20 jaar is afgelopen nacht op een drama uitgedraaid. Een jongen van 24 uit Sint-Niklaas is daarbij om het leven gekomen. Hij verdronk in het water van het natuurdomein de Hamputten in Waasmunster. De vrienden kwamen terug van een feestje in Gent. En wellicht zochten ze nog wat afkoeling na een zwoele dag. Maar in de Hamputten mag er eigenlijk niet gezwommen worden. Net omdat het daar levensgevaarlijk is.