Sylvie Kreusch vervolledigt de affiche van de Lokerse Feesten

In Dendermonde wordt op 6 juli de aftrap gegeven van Vlaanderen Muziekland. Dat is een evenement dat na 8 jaar terugkeert in Vlaanderen. Verschillende populaire Vlaamse artiesten en bands, zoals Get Ready, The Starlings, Stan Van Samang en Willy Sommers, treden een hele zomer lang op in 8 Vlaamse steden. Het begin is dus op de Dendermondse Grote Markt op 6 juli, en dan gaat het onder meer naar Kortrijk, Lommel en Brugge. Ook in Aalst houdt Vlaanderen Muziekland halt op 11 juli. De optredens en concerten worden in een televisieprogramma gegoten, te zien op Proximus Pickx . Daarnaast zullen de opnames van Dendermonde en Aalst ook hier te zien zijn, op TV Oost. De presentatie is in handen van Katja Retsin en Sverre Denis.