SVK Vakbonden en directie buigen zich over sociaal plan voor SVK in Sint-Niklaas

Bij SVK in Sint-Niklaas buigen vakbonden en directie zich, voorlopig in alle stilte, over een sociaal plan. Gisteren kondigde het bouwmaterialenbedrijf de intentie tot sluiting aan. 79 werknemers zouden hierdoor hun job verliezen. SVK werd eind vorig jaar overgenomen door Stones, een bedrijf van de Antwerpse zakenfamilies Aertssen en Beerens. Die wilden het bedrijf moderniseren, maar dat bleek niet haalbaar. Het is wel de bedoeling om in de toekomst, op een volledig gesaneerde site, een rol te kunnen spelen voor de stad. Maar dan op gebied van bedrijvenontwikkeling en tewerkstelling. De gronden van SVK zijn op dit moment nog met asbest vervuild, maar de sluiting zou geen invloed hebben op de verdere sanering.