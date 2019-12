SVK krijgt geen 6 maar 1 jaar de tijd om asbeststortplaats af te dekken

In Sint-Niklaas heeft een buschauffeur van De Lijn gisteravond het leven van een man gered. De chauffeur stopte rond tien uur op het Stationsplein. In de inkomhal van het station trof hij een bewusteloze man aan. Hij ademde niet en had ook geen hartslag meer. De buschauffeur begon meteen te reanimeren in afwachting van de komst van de ziekenwagen en MUG. Een brandweer-ploeg die toevallig in de buurt was, snelde ter plaatse en nam het van hem over. Het reanimeren is gelukt, maar het slachtoffer is wel in heel kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe zijn toestand ondertussen is, is niet bekend.