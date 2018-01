Zaalsporten dan, en die beginnen we met Volleybal. De dames van Asterix Avo hebben gisteren makkelijk gewonnen van VDK Gent. Een droge 3-0 werd het in sporthal De Meerminnen. Setstanden waren 25-20, 25-16 en 25-19. Met het oog op de play-offs om de landstitel een belangrijke zege voor de huidige leider in de competitie.