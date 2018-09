In Aalst heeft een autobestuurder zware ravage aangericht op de Moorselbaan. Het ongeval gebeurde rond half vier vanmorgen. De bestuurder verliest in een bocht de controle over het stuur en slipt van de weg. Zowel zijn passagier als hijzelf raken daarbij gewond. De aangerichte schade is enorm. In totaal zijn er acht voertuigen beschadigd. Drie zijn er totaal verloren, waarbij ook de wagen die uit de bocht was gevlogen. Op de plaats van het ongeval mag 70 km/u worden gereden. De bestuurder zou ook een positieve ademtest hebben afgelegd.