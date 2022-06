SUV zonder bestuurder ramt jonge fietsster in Wetteren

In Wetteren is een fietsster op de Serskampsesteenweg gegrepen door een SUV. Op het moment van het ongeval zat er wel niemand achter het stuur van die wagen. Vermoedelijk is de SUV gewoon achteruit gebold. Maar de vrouw raakte wel klem te zitten onder de wagen en moest bevrijd worden door de hulpdiensten. Zij is gewond naar het ziekenhuis gevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de Serskampsesteenweg wel in beide richtingen volledig afgesloten.