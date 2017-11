Ook de buren uit Waasland-Beveren kregen er gisteren drie om de oren in Jan Breydel. De ploeg verloor met 3-0 van Club Brugge. Er was veel te doen over enkele niet toegekende penalties. Morioka krijgt bij 0-0 een zware trap op het onderbeen. Maar de bal gaat niet op de stip. En ook bij deze trekfout op Buatu laat scheidsrechter Smet doorspelen. Ook deze drieste tackle van Vormer bleef onbestraft. Het was dus duidelijk niet het avondje van Waasland-Beveren dat, op deze fases na, quasi van de mat geveegd werd door Club Brugge. Brugge scoorde drie keer via Vormer, Diaby en Vanaken. Drie mooie goals en het hadden er ook meer kunnen zijn.