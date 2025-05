Supportersactie om Patro-spelers uit hun slaap te halen verijdeld door politie

De politie van de zone Scheldewaas heeft afgelopen weekend een supportersactie van de harde kern van SK Beveren kunnen verijdelen. De spelers en technische staf van Patro Eisen, de tegenstander in de eindronde, bleven van zaterdag op zondag overnachten in Hotel Beveren. Zondag volgde dan de belangrijke terugwedstrijd in de eindronde. 12 supporters van Beveren waren naar het hotel afgezakt om de spelers een slechte nacht te bezorgen. Ze hadden bivakmutsen en vuurwerk bij. Maar de politie had zich uit voorzorg aan het hotel geparkeerd, en kon de supporters op tijd onderscheppen. Alles werd in beslag genomen, en het parket werd op de hoogte gebracht.