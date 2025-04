Supporters zijn er op de valreep nog bij ondanks lange onduidelijkheid over match tegen RWDM

Tijdens de gewonnen wedstrijd werden de spelers aangemoedigd door zo'n 3.000 supporters. Die allemaal pas in de laatste 24 uur hun ticketje konden bemachtigen. Of Lokeren-Temse uiteindelijk z'n licentie zal krijgen, voor 1A, dat is helemaal nog niet zeker. Maar de fans genieten vooral van élk moment.