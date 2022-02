Dan nog een nieuwtje vanuit Denderleeuw, want FC Dender heeft een licentie aangevraagd voor de eerste klasse B. Dender speelt momenteel nog in eerste nationale, en staat er knap vierde na winst gisteravond tegen Franc Borains. Dender maakt dus kans op promotie, en daarom heeft het een aanvraag ingediend voor 1B. Het is één van de weinige ploegen die dat doen, want leider Dessel Sport doet dat bijvoorbeeld niet en kan dus niet promoveren. FC Luik en Patro Eisden hebben wel al hun aanvraag ingediend.