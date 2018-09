Supporters Waasland-Beveren furieus na verlies tegen Mandel United: "Shame on you!"

De supporters van Waasland-Beveren hebben gisteren terecht hun frustratie geuit tegenover het bestuur en de spelerskern naar aanleiding van de verloren bekerwedstrijd tegen FC Mandel United, een club uit de tweede amateurliga. Waasland-Beveren verloor die wedstrijd met 1-2 en is meteen uitgeschakeld. Het gaat al een tijdje niet goed met geelblauw. De ploeg kon in de reguliere competitie nog geen enkele keer winnen in acht wedstrijden en is sinds gisteravond dus ook al uitgeschakeld in de Croky Cup. Vooral de manier waarop is ook zeer bedroevend. Het niveau was beneden alle peil en volgens velen het slechtste wat ze de laatste jaren op de Freethiel gezien hebben. De supporters lieten hun ongenoegen duidelijk blijken en zongen "Shame on you". Een duidelijke sneer naar het bestuur van de club dat gefaald heeft in het transferbeleid.