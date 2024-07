Supporters verbijten de ontgoocheling na pijnlijk verlies Rode Duivels op EK: "Ik denk niet dat ik nog een leuke avond ga hebben"

En dan even terug naar gisteravond, eentje die voor velen in mineur geëindigd is. Want de Rode Duivels zijn de achtste finale van het EK tegen Frankrijk verloren. En dat door een owngoal van Tielrodenaar Jan Vertongen in de 85ste minuut. Het verlies valt de Belgen zwaar. Wij namen een kijkje hoe de Lokeraars aan het groot scherm de laatste match van de Duivels beleefd hebben.