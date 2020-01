Okapi Aalstar heeft de start van het nieuwe jaar compleet gemist. Want goede voornemens waren niet te bespeuren gisteren tegen Bergen. Weinig of geen inzet, weinig of geen kwaliteit en dus een kansloze nederlaag. In het laatste kwart konden de ajuinen wel nog wat van het hun achterstand goed maken, maar na de wedstrijd was niemand te beroerd om toe te geven dat dit een slechte prestatie was.