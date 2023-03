Supporters SK Beveren krijgen een heuse Fan Village aan de Freethiel

Dender won vrijdagavond, met 1-0 tegen Deinze na een echte parel van Lennard Hens. Eerst trapt Hens een vrije trap in de muur. Maar in de herneming pegelt hij de bal in de linkerbovenhoek. Een prachtig doelpunt dat Dender drie belangrijke punten bezorgt in de degradatiestrijd. Het heeft nu al acht punten voorsprong op de laatste in de stand, Virton. Het behoud komt dus stilletjes aan in zicht voor Dender.