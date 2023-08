Supporters SK Beveren dromen luidop van promotie naar 1A op druk bijgewoonde fandag

Gisteren is op de Freethiel de jaarlijkse fandag van SK Beveren gehouden. Op de galamatch tegen Willem II verloor SK Beveren met 2-3. Niet het resultaat waarop de fans en trainer hoopten. Want na de mislukte promotie is het doel van dit seizoen duidelijk: de overstap naar 1A waarmaken. Er zijn al heel wat nieuwe spelers aangekomen in Beveren. En de supporters mogen nog een reeks transfers verwachten.