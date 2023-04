Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, gaat resoluut voor de sjerp in Sint-Niklaas bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En hij ziet het groots, mocht hij burgemeester worden van zijn stad. Zo wil hij onder andere de start van de Ronde van Vlaanderen weer naar de Grote Markt halen. Dat zegt hij in een interview met TV Oost Nieuws. Van 1977 tot 1997 lag de start van Vlaanderens Mooiste al eens in Sint-Niklaas. Momenteel starten de renners afwisselend in Brugge en Antwerpen. Het contract voor de start van de Ronde komt vrij in 2027. Rousseau hoopt om Flanders Classics-topman Wouter Vandenhaute te overhalen om voor Sint-Niklaas te kiezen. "Zoiets kost natuurlijk geld", beseft Rousseau. "Maar het kan de sprankel zijn die het vuur in onze binnenstad opnieuw doet oplaaien. Een boost voor de middenstand en een sterk staaltje citymarketing."