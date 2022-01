Supporters Michael Vanthourenhout zijn hoopvol voor WK zondag: "Een wittekop, in een witte trui, met een regenboog op, dan zien we hem altijd staan"

De Belgische delegatie voor het WK veldrijden is deze ochtend op het vliegtuig gestapt richting Verenigde Staten. In Fayetteville wordt komend weekend gestreden om de wereldtitel. Bij de mannen is Michael Vanthourenhout uit Wetteren één van de negen renners die bij de selectie is. Maar wie deze voormiddag niet mee op het vliegtuig stapten, waren Quinten Hermans bij de mannen, en Xaydee Van Sinaey bij de vrouwen. Allebei door een positieve PCR-test. Van Sinaey, 16 jaar oud uit Schendelbeke, ziet zo haar WK-droom in rook opgaan. Van Sinaey was vandaag nog te aangeslagen om te reageren. Ze laat weten dat ze enorm ontgoocheld is en dat ze even wat tijd nodig heeft om dit allemaal te laten bezinken.