Supporters Lokeren-Temse ontevreden over maatregelen van clubbestuur

Volleybalnieuws dan. Coach Christophe Achten verlaat na dit seizoen Lindemans Aalst, en trekt naar het buitenland. Achten nam in december '22 het roer over in Aalst, na het ontslag van Idner Martins. En vooral dit seizoen pakte de mayonaise. Want na een moeilijke start volgden negen overwinningen op rij voor Lindemans, en een voorlopige heel knappe tweede plaats in het klassement. Maar de Limburger kreeg een aanbod uit het buitenland die hij niet kon laten liggen. Daarom verlaat hij Aalst. Achten blijft wel tot het einde van het seizoen bij Lindemans. Het clubbestuur is nu op zoek naar een opvolger. Wie dat wordt, is nog onduidelijk.