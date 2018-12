Morgen staat op de Freethiel de belangrijke, en altijd spannende, derby Waasland-Beveren – Lokeren op het programma. In het TV Oost Nieuws van gisteren, donderdag 20/12/2018, werd daar uitgebreid aandacht aan besteed. Onze redactie belichtte na de sportieve voorbeschouwing ook het veiligheidsaspect. Hierin werd helaas foute informatie verspreid, die onze redactie wil rechtzetten. Gisteren werd er melding gemaakt van vuurpijlen die tijdens de heenwedstrijd op 1/9/2018 door Waasland-Beveren-supporters naar het Lokerenvak werden gegooid. Die informatie is foutief. Na navraag bij de politie van Lokeren blijkt dat er tijdens de heenwedstrijd geen incidenten gemeld zijn met pyrotechnische materialen tussen de verschillende supporterskernen in het stadion. Er was wel een incident tijdens de wedstrijd Sporting Lokeren – Waasland-Beveren op 16/12/2017, met name tijdens het vorige voetbalseizoen. Toen belandde een vuurpijl in het vak van Waasland-Beveren. De redactie van TV Oost excuseert zich voor deze fout, en er komt een rechtzetting in het TV Oost Nieuws van vanavond vrijdag 21/12/2018. Het is zeker niet onze bedoeling geweest om de supporterskernen op te hitsen, en wij hopen, net als beide clubs en de veiligheidsdiensten, dat het burenduel in een sportieve sfeer zal verlopen, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. (foto: Gazet Van Antwerpen) Stavros Van HalewyckHoofdredacteur TV Oost