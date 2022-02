Sportnieuws vanop de Winterspelen in Peking. Bobsleevrouwen An Vannieuwenhuyse uit Lede en Sara Aerts staan na de eerste twee runs vijftiende. Na de eerste run stonden ze zeventiende in de tussenstand. De tweede run was nog iets trager, maar ook de concurrentie maakte fouten, en daardoor konden ze de twaalfde plaats grijpen. Goed voor een vijftiende plaats na twee runs. De Belgian Bullets mikken op een stek in de top tien en dromen van een olympisch diploma. Dan moeten ze in de top 8 eindigen. Momenteel zijn ze zeventien honderdsten van een seconde verwijderd van de tiende plaats.